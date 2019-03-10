Общество

В честь 140-летия образования УИС состоялось торжественное построение личного состава на плацу псковского филиала академии ФСИН

С днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта, сотрудников и курсантов псковского филиала академии поздравили руководство образовательной организации и УФСИН России по Псковской области, представители совета ветеранов вуза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Начальник псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Панарин зачитал поздравительную телеграмму директора ФСИН России и отметил, что федеральная служба исполнения наказаний играет особую роль в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников образовательной организации отмечены благодарностями псковского филиала академии и УФСИН России по Псковской области.

Отметим, что 18 марта псковский филиал академии и УФСИН России по Псковской области проведут торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое состоится в образовательной организации с участием представителей органов государственной власти, силовых структур региона и ветеранов УИС.