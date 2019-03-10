Общество

Подведены итоги конкурса строя и песни, приуроченного к 140-летию образования уголовно-исполнительной системы

Конкурс строя и песни в псковском филиале академии ФСИН России состоялся среди переменного состава. Победители и призеры были награждены на торжественном построении в честь юбилея уголовно-исполнительной системы. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

По итогам конкурса, где оценивались строевая выправка, четкий шаг каждого и слаженность действий всего парадного расчета, победу одержала 51 учебная группа во главе с заместителем командира взвода старшим сержантом внутренней службы Александром Захаркиным.

Второе место – у 41 учебной группы, которую возглавляет заместитель командира взвода сержант внутренней службы Илья Гудилов.

Третье место в конкурсе строя и песни заняла 12 учебная группа под руководством курсанта Максима Волкова.