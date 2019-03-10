Общество

17,5 млн рублей выделено в Псковской области для обучения предпенсионеров

В рамках профессионального обучения и повышения квалификации работающих и безработных людей предпенсионного возраста в Псковской области выделено 17,5 миллионов рублей, за год планируется обучить 256 граждан, заявил на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заместитель председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов.

Со слов, Леонида Кириллова на обучение каждого из граждан планируется потратить 36 тысяч рублей, а неработающим гражданам будут платить стипендию в размере МРОТ - 11 тысяч 280 рублей.

Также он заявил, что на данный момент в Пскове и Великих Луках уже обучается 24 человека по 11 направлениям в рамках реализации национального проекта. Сейчас обучение проходят по специальностям: секретарь руководителя, водитель, дошкольные педагоги и психологи, маникюрша, социальный работник, специалист по оказанию визажных услуг и другие. Самостоятельно учиться изъявили желание 4 человека, 20 пришли на обучение по запросу организаций.

Напомним, что, по информации Пенсионного фонда, чуть меньше 22 тысяч граждан Псковской области - граждане предпенсионного возраста - люди, которым осталось 5 лет до получения пенсии по старости. В рамках проекта «Старшее поколение» они имеют право на профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет государства.