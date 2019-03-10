Общество

14 марта в Росреестре пройдет «День открытых дверей» для кадастровых инженеров

14 марта с 10.00 до 13.00 филиал федеральной кадастровой палаты Росреестра по Псковской области проведет «День открытых дверей» для кадастровых инженеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В ходе мероприятия представители профессионального сообщества региона получат возможность задать вопросы специалистам кадастровой палаты. Вести прием будут начальники отделов учреждения:

отдел правового обеспечения– Нина Маркова

отдел обработки документов и обеспечения учетных действий №1 и №2 – Ирина Ояотс

отдел подготовки сведений – Наталья Смолковская

отдел обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных – Марина Аршинова

Прием будет проходить по адресу: Псков, улица Рабочая,11. Отдел обработки документов и обеспечения учетных действий №1 и №2 будет вести прием по адресу: Псков, улица Металлистов, 17.