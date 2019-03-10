Общество

Названы сферы с переизбытком высококвалифицированных работников

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников. Как пишет «Российская газета», больше всего безработных с высшим образованием имеют квалификацию в сфере бизнеса и администрирования. Вакансий для таких специалистов, по данным Минтруда, значительно меньше, чем предложений рабочей силы.

Так произошло потому, что в эпоху перехода к рыночной экономике спрос на специалистов в сфере бизнеса был довольно велик, а предложение мало. Ситуация за четверть века значительно поменялась, но, тем не менее, многие абитуриенты до сих пор выбирают себе специальность менеджера или экономиста, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В то же время представителей технических специальностей на рынке труда не хватает, но далеко не все молодые люди готовы идти учиться по инженерному профилю.

По словам Колташова, спрос на технический персонал в будущем будет только расти, а людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно.