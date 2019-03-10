Общество

ФАС приостановила определение разработчика проекта реконструкции парка у проспекта Энтузиастов в Пскове

В связи с жалобой в Псковское УФАС приостановлены торги по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования - парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Жалоба поступила от ООО «Кондор Гео».

Аукцион проводился в электронной форме 7 марта. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млн 472 тыс. 814,02 рублей.

Согласно техническому заданию, в проекте необходимо предусмотреть: ремонт (замену) покрытий дорожек и площадок, устройство новых дорожек и площадок в твердом покрытии в соответствии с согласованной схемой планировочной организации земельного участка, разработанной на основе дизайн-проекта, устройство велодорожек в твердом покрытии, устройство площадки в месте установки памятника Стражам границы, установку бортовых камней вдоль дорожек и площадок, устройство освещения на опорах с размещением на них иллюминации, конструктивные решения расположения элементов обустройства (малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.д.), ремонт (регулировку) колодцев, газовых коверов, обеспечение водоотведения, озеленение (посадку кустарников), рекультивацию газонов.