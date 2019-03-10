Общество

На территории Пскова есть всего один официальный рынок - Центральный

На территории города Пскова есть всего один рынок, который официально носит статус муниципального и соответствует четким характеристикам рынка. Это Центральный рынок. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов.

По его словам, «все территории, которые мы привыкли обзывать рынками - «Маяк», «Фавор», «Нива», улица Текстильная - это ярмарки». «Есть такой формат постоянно действующих специализированных ярмарок, где можно купить все, что нужно для дома», - пояснил гость студии, добавив, что их также можно называть торговыми комплексами.

Основной признак рынка, по словам Андрея Сукманова, - это наличие большого капитального строения, ограждение территории и народоудаление. «Должен быть санитарный разрыв от жилья. У ярмарок его не существует», - пояснил он.