Общество

Законность заключения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины проверят во всех субъектах РФ

Рослесхоз совместно с органами генеральной прокуратуры Российской Федерации приступили к проверке договоров аренды лесных участков, предоставленных для заготовки древесины. Об этом сообщается на официальном сайте Рослесхоза.



«На сегодняшний день во многих регионах сложилась ситуация, когда арендаторы лесных участков, не имеющие собственных перерабатывающих мощностей, продают по завышенным ценам древесину лесопереработчикам. В приоритете по сырьевому обеспечению должны быть предприятия, которые имеют свое производство, занимаются и заготовкой и переработкой древесины, обеспечивают воспроизводство вырубленных лесов», - отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.



«Мы проверяем законность заключения всех договоров аренды лесных участков, которые были предоставлены для заготовки древесины, включая выполнение арендаторами объемов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов», – пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.



Проверки фактического выполнения требований, которые прописаны в договорах аренды, проходят совместно не только с органами генеральной прокуратуры РФ, но и с органами исполнительной власти субъектов РФ.