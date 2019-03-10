Общество

Образовательную организацию для обучения псковские предпенсионеры могут выбрать сами

Всего для обучения людей препенсионного возраста представлено 20 образовательных организаций, которые предложили 450 различных программ обучения, само обучение длится 530 часов, сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заместитель председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов.

«Так как в конкурсе могли победить организации, которые находятся далеко за пределами Псковской области, - хоть на Сахалине, мы решили, что будет удобно, если образовательную организацию гражданин может выбрать сам», - заявил он.

Для того, чтобы пройти обучение, людям предпенсионного возраста нужно обратиться в центр занятости населения с заявлением. Далее, по возможности, необходимо пройти тестирование у специалиста по профессиональной ориентации. И получить специальный сертификат, дающий право на обучение, действующий в течение трех месяцев после выдачи. С этим документом жителю Псковской области нужно обратиться за получением услуги в образовательную организацию.

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Напомним, что в рамках программы «Старшее поколение» граждане предпенсионного возраста - люди, которым осталось 5 лет до получения пенсии по старости, имеют право на профессиональное обучение и повышение квалификации за счет государства. В рамках всей программы в Псковской области пройдут обучение примерно 1100 человек, однако Леонид Кириллов заявил, что область обладает ресурсами, чтобы обучить в 2,5 раза больше.