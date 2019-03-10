Общество

В Пскове прошла КВН-викторина, посвященная 220-летию со дня рождения Александра Пушкина

Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел КВН-викторину, посвященную 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина «В некотором царстве, в Псковском государстве». В первом этапе викторины приняли участие 42 команды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре туризма.

В финал вошли команды из Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Порховского, Пушкиногорского районов, из города Великие Луки, Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

Викторина состояла из разных этапов: представления команд, конкурса капитанов. На презентациях узнавали известных людей пушкинского времени, памятные места, связанные с поэтом, отгадывали, что лежит в «Черном ящике», проявляли смекалку в конкурсах «Убери лишнее», «Даты и события», вспоминали фильмы, снятые по произведениям Пушкина. Ребята готовили декорации, шили костюмы.

В финале остались 3 команды, между которыми были разыграны 1, 2 и 3 места. В упорной борьбе победителями стала команда «Лукоморье» Переслегинской гимназии Великолукского района. 2 место завоевала команда «Многоточие» из Пушкиногорского района, а 3 место получила команда «Витязи» Славковской средней общеобразовательной школы Порховского района.

Все участники получили дипломы и сладкие призы.