Общество

«Псковэнерго» обеспечит электроснабжение форелевому хозяйству и причалу в Толбице

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечит электрическую мощность 150 кВт для рыбоводческого предприятия в деревне Толбица в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Представитель малого частного бизнеса намерен возродить здесь форелевое хозяйство и поэтапно довести объем выпуска до 100 тонн форели в год. Одновременно это же предприятие планирует реконструировать здесь на берегу Псковского озера причал для швартовки катеров, чтобы осуществлять пассажиро- и грузоперевозки на Талабские острова. Для этого ему потребуется еще 150 кВт мощности.

К каждому из этих объектов для создания внешней схемы электроснабжения специалисты «Псковэнерго» построят по трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и воздушные линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. Центром питания станет подстанция 110 кВ «Верхолино».

Возможность получения необходимой электрической мощности является определяющим фактором для создания и развития любых предприятий и производства. В связи с этим, в «Псковэнерго» реализуется целевая модель, направленная на упрощение процедуры доступа к электросетевой инфраструктуре малому и среднему бизнесу. В частности, энергокомпания со своей стороны сократила до 8 дней время рассмотрения заявки на подключение к сетям и направление договора для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт, а средние сроки выполнения строительно-монтажных работ для этой категории потребителей сократились до 69 дней.

Второй год «Псковэнерго» предоставляет бесплатную для предпринимателей услугу «персональный менеджер». Это система индивидуального обслуживания и сопровождения заявителя по всему процессу техприсоединения. В прошлом году ею воспользовались 14 заявителей, представляющих малый и средний бизнес.

Несмотря на то, что в регионе до сих пор популярной остается очная форма общения со специалистами Центра обслуживания потребителей «Псковэнерго», в регионе растет количество дистанционных обращений в энергокомпанию. Онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Он содержит «единую витрину» раскрываемой информации, позволяет получить консультацию по вопросам техприсоединения, рассчитать калькуляцию его стоимости, направить заявку на подключение и отследить все этапы выполнения договора.