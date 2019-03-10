Общество

После распития спиртных напитков пскович обокрал уснувшего знакомого на 40 тысяч рублей

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение в отношении 37-летнего жителя Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Как установлено в суде, в конце октября 2018 года в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым, воспользовавшись тем, что от выпитого последний уснул, у подсудимого возник умысел на кражу имущества последнего. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил мобильный телефон стоимостью 7 626 рублей, а также денежные средства, находящиеся в мужской барсетке, в размере более 32 тысяч рублей. Таким образом, своими действиями обвиняемый причинил материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей, который с учетом материального положения является для потерпевшего значительным.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимых, наличия смягчающих по делу обстоятельств, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.