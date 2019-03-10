Общество

Спецпредставитель президента призвал поднимать плату за вред экологии вплоть до банкротства

Если платежи компаний за негативное воздействие не улучшат экологию, то платежи надо поднимать вплоть до банкротства предприятий. Как передает РИА Новости, об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе обсуждения на Неделе российского бизнеса.

«Я хотел бы прояснить свою личную позицию по вопросу платы за негативное воздействие на окружающую среду... Для меня главное - это постулат Дэн Сяопина: "Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей". Поэтому мне главное, чтобы платили за негативное воздействие. Если же это важно с точки зрения фискальных или каких-то других органов каким образом собирать эту плату, то я скорее всего не за налоги, а именно за плату», - заявил Иванов.

«Я здесь не противник Минфина, но в моем понимании налоги должны касаться всех или почти всех, а плата за негативное воздействие же не на все отрасли промышленности. Те, кто негативно воздействуют, хорошо известны. Это металлурги, сырьевики, отчасти транспортники, лесники. Но, скажем, IT-индустрия никакого вреда не наносит окружающей среде. Почему она должна что-то платить, какие-то налоги или их обнулять? Это тоже будет головоломка для Минфина: с кого брать или не брать, если налоги», - добавил он.

«Если говорят, что трудно администрировать плату, а не налог, то улучшайте администрирование. Если вы видите, что несколько лет прошло, плата взята, а улучшения экологической ситуации не происходит и предприятие продолжает, извините, гадить и отравлять окружающую среду, значит в моем понимании штраф надо повышать в 2-3 раза. Если и это не подействует - в 10 раз, вплоть до доведения этого предприятия до банкротства. Если они ничего не понимают, не хотят делать, это справедливо», - заключил Иванов.