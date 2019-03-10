Общество

70% читателей ПЛН выступают категорически против «мусорной реформы»

По результатам опроса Псковской Ленты Новостей 70,84% опрошенных категорически против реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области и считают, что это просто очередная выемка денег из карманов жителей. Почти 3,5% опрошенных не поддерживают реформу, потому что уверены, что к реформе не подготовились и народу ничего не объяснили. 2,64% против, потому что не видят изменений к лучшему, а квитанции с ошибками уже несут. 0,34% опрошенных относятся к реформе настороженно, просто потому, что к любым переменам относятся плохо, так как научены горьким опытом. 0,84% настроены скептически и считают, что из Москвы потребовали провести реформу - вот в регионах и начали. Они уверены, что о реформе поговорят и забудут.

Почти процент опрошенных (0,79%) не «против» и не «за». Они до сих пор не понимают, зачем нужна реформа и что должно измениться.

14,72% респондентов считают, что перемены нужны, но не такие, как у нас. Необходимо больше использовать современные технологии переработки мусора и передовой зарубежный опыт. 0,9% в целом одобряют реформу. Хоть и считают, что старт не был гладким, уверены, что подходы выбраны правильно. Почти два процента опрошенных (1,74%) уверены, что другого пути нет. По их мнению, устаревшая система сбора и утилизации отходов - наш позор перед всем цивилизованным миром в XXI веке. А вот доверяют словам чиновников и депутатов о том, что на Псковщине реформа реализуется эффективно только 0,11% опрошенных.

Стоит отметить, что лишь 2,87% выступают двумя руками «за» реформу. Они уверены, что это очень важное дело: мусорную проблему надо решать - иначе России грозит экологическая катастрофа.

Напомним, что с 1 января в Псковской области действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь за вывоз твердых коммунальных отходов отвечает один региональный оператор - «Экопром», который должен вывозить мусор не только из городов, но из сельских местностей. Одной из главных задач реформы является ликвидация незаконных свалок и создание индустрии переработки.