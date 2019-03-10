Общество

В Детском парке Пскова отпразднуют пятилетие воссоединения Крыма с Россией

17 марта в 13.00 в Детском парке города Пскова состоится культурно-массовое мероприятие, посвященное пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией. На сцене в парке выступят ведущие творческие коллективы Пскова, детей и взрослых ждут развлечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Напомним, что воссоединение Крыма с Россией произошло 5 лет назад, и теперь день вхождения Крыма в состав РФ отмечается по всей России митингами, концертами, флэш-мобами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.