Общество

Псковичкам не хватает финансов, чтобы обновить свой гардероб к весне

«Обновляете ли вы свой гардероб весной?» - задала вопрос редакция Центра деловой информации читательницам. Выяснилось, что 45,37% псковичек не хватает финансов, чтобы купить одежду к новому сезону года.

24,07% респондентов обновляют свой гардероб весной по возможности.

12,04% достают весенние вещи из шкафа, не покупая ничего нового.

8,33% обновляют свой гардероб раз в несколько лет, а 5,56% псковичек покупают несколько новых трендовых вещей каждый сезон.

Всего 4,67% опрошенных обязательно обновляют весной гардероб.