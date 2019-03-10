Общество

Слушателям центра профподготовки рассказали о противодействии наркопреступности

Необычная лекция прошла сегодня в центре профессинальной подготовки областного УМВД. По инициативе руководства центра на занятия к слушателям пришли гости из управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Начальник управления Сергей Титов рассказал будущим стражам порядка о специфике выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенностях работы с наркозависимыми гражданами. Слушатели много узнали о новых способах распространения запрещенных веществ. Для аудитории был продемонстрирован профилактический видеофильм «Независимость».

Как отметил руководитель учебного центра Сергей Иванов, эти знания безусловно пригодятся сегодняшним слушателям, когда они приступят к исполнению своих обязанностей в различных подразделениях полиции, помогут им эффективнее бороться с наркопреступностью во всех ее проявлениях.