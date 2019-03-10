Общество

Профком студентов ПсковГУ опубликовал открытый годовой отчет о работе

Первичная профсоюзная организация студентов Псковского государственного университета опубликовала открытый отчет о работе за 2018 год. Профсоюзная организация студентов ПсковГУ - это самая многочисленная общественная организация региона, объединяющая студенчество. В отчете отмечается, что профком - это некоммерческая организация, являющаяся юридическим лицом.

Наибольший резонанс в правозащитной области прав студентов вызвал вопрос повышения стоимости студенческого проездного билета. Предполагалось, что цена составит 950 рублей с ноября 2018 года. В ходе встреч и переговоров с руководителем предприятия, была сохранена льготная цена студенческого проездного билета, а именно 800 рублей. Для всех студентов города, не только ПсковГУ. Помимо правозащитной деятельности, организация направляет свою работу ещё и на личностное развитие и просвещение студентов, потому что улучшение их социально-экономического положения и повышение компетентности входят в задачи Профсоюзной организации, сообщается в отчете, опубликованном в официальной группе Профкома в соцсетях.

Также в отчете отмечается, что организации за 2018 год удалось увеличить профсоюзное членство на 3% - на 1 января 2019 года оно составляет 84% (4669 обучающихся) от общей численности обучающихся ПсковГУ.

«В этом году мы постараемся улучшить данные показатели, ведь 2019 год объявлен годом Студенческого профсоюзного движения. Мы полны идей как сделать вашу студенческую жизнь лучше, насыщеннее и интереснее», - заявляет руководство Профкома ПсковГУ.

С полным отчетом о работе Профкома студентов ПсковГУ в 2018 году можно ознакомиться здесь.