Общество

В Пскове в преддверии «Тотального диктанта» стартуют бесплатные курсы по русскому языку

С 15 марта в проектном офисе «Команда 2018» будут проходить бесплатные уроки русского языка в рамках подготовки к «Тотальному диктанту». Проект «Русский по пятницам» включает в себя 4 урока длительностью два часа. Участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике, сообщили Псковской Ленте новостей в администрации Псковской области.

Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет Тотального диктанта, ядро которого находится в Новосибирском государственном университете. Финальное, восьмое занятие — работа над ошибками по тексту диктанта, который все желающие смогут написать 13 апреля.

«Несколько занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек», — рассказывает председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва. Тотальный диктант 13 апреля напишут около 1000 городов по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Таллин, где на главной площадке свой текст прочитает Павел Басинский.

Для посещения бесплатных уроков необходимо зарегистрироваться здесь. 15 марта урок стратует в 19:00 в проектном офисе «Команда 2018», город Псков, улица Некрасова, дом 19.