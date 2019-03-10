Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства новой школы в Дно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 12 марта, побывал с рабочей поездкой в Дновском районе, где посетил ряд объектов социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Первым объектом стала стройплощадка новой школы на улице Дзержинского, д. 17. Здесь руководитель региона вместе с главой района Валентиной Тюриной, депутатами Псковского областного Собрания, руководством школы, членами родительского комитета и представителями подрядчика ООО «ЕвроГазСтрой» провел расширенное рабочее совещание.

Михаил Ведерников осмотрел все три этажа строящегося здания и поинтересовался, как идет строительство и соблюдается ли график работ, хватает ли рабочих на объекте.

Представитель подрядчика рассказал, что сейчас на стройке трудятся от 80 до 120 человек, они заканчивают работы по возведению третьего этажа здания и начали внутреннюю отделку помещений первого этажа, где уже включено отопление.

Глава района отметила, что отставание от графика составляет порядка двух недель, однако по некоторым видам работ, по словам подрядчика, идет опережение. В связи с этим окончательные сроки работ сдвинуты не будут.

Губернатор поручил областному комитету по строительству и ЖКХ взять ход строительства на жесткий контроль, подрядчику — в течение 10 дней ликвидировать имеющиеся замечания, и в дальнейшем еженедельно докладывать о ходе работ. Михаил Ведерников также добавил, что наблюдает за строительством школы из своего рабочего кабинета в режиме онлайн благодаря видеотрансляции.

По окончании осмотра Михаил Ведерников пообщался с родителями будущих учащихся школы. «Что не так, какие изъяны?» — спросил он. Родители выразили обеспокоенность тем, что в здании школы установлены однокамерные стеклопакеты. В свою очередь подрядчик пояснил, что по характеристикам и качеству они не уступают своим двухкамерным аналогам.

Мамы также поинтересовались, будет ли в школе создана доступная среда. «Все предусмотрено», — заверил руководитель подрядной организации, уточнив, что согласно проекту в школе будет установлен специальный лифт и подъемник.

Михаил Ведерников поблагодарил родителей за контроль строительства и посоветовал главе района находиться с родительским комитетом в постоянном контакте. Он также предложил перед официальной приемкой здания провести общественную приемку школы и убедиться в том, что все сделано качественно.

Напомним, что новая школа в Дно на 500 мест строится вместо аварийной 1947 года постройки. На реализацию проекта выделено более 378 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Школа должна открыть свои двери 1 сентября 2019 года.