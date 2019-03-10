Общество

В Дновской больнице будут применены технологии «Бережливой поликлиники»

Контрольный выезд в Дновский филиал Порховской межрайонной больницы, где идет ремонт 1-го и 4-го этажей, совершил во вторник, 12 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Строительные работы на 1-ом этаже предусматривают перепланировку и размещение кабинетов взрослой и детской поликлиники и флюорографического кабинета с отдельным входом, сообщает пресс-служба Псковской области.

На 4-ом этаже будет отремонтирован рентгенодиагностический кабинет. Также запланирована замена лифта.

Сопровождающая Губернатора председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что все помещения будут соответствовать требованиям «Бережливой поликлиники»: разделены потоки пациентов и созданы условия для ожидания. Также будут предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас строители штукатурят стены и укладывают плитку, монтируют системы вентиляции, электроснабжения и окна. Процент исполнения составляет 30–55%.

Руководитель области обратил внимание на то, что уже сейчас необходимо проработать вопрос приведения в порядок всех этажей здания и пункта скорой медицинской помощи, и поставил комитету по здравоохранению, управлению капитального строительства и руководству больницы соответствующую задачу.

Губернатор также уточнил, получила ли больница новую машину скорой помощи. Главврач ответила утвердительно, сообщив, что сегодня новый спецтранспорт выполнил первый выезд.

По окончании осмотра Михаил Ведерников поручил не сбавлять темп ремонтных работ и закончить ремонт к концу июня, согласно графику.