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Общество

Областные власти помогут в создании молодежного центра на базе Дновского ДК

12.03.2019 20:30|ПсковКомментариев: 0

Дновский районный культурный центр посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет. На протяжении последних 5 лет благодаря совместной работе органов власти всех уровней в учреждении существенно обновилась материально-техническая база, приведено в порядок здание, отремонтированы отдельные помещения, открыт современный кинозал, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Директор РКЦ Юлия Петрова рассказала губернатору Михаилу Ведерникову, чем сегодня живет муниципальное учреждение и о планах по дальнейшему ремонту, который позволил бы открыть многофункциональный молодежный центр.

Предварительная смета на ремонт помещений под центр составляет 412 тысяч рублей, еще около 200 тысяч необходимо на мебель и оборудование. Юлия Петрова добавила, что при РКЦ действует мощное молодежное и волонтерское движение. Ребята ведут активную общественную деятельность и готовы участвовать в различных проектах и грантовых конкурсах.

Губернатор поддержал идею создания молодежного центра и отметил, что Дновский РКЦ может рассчитывать на поддержку в этом вопросе администрации области и района.

Он сообщил, что в этом году будет продолжен проект партии «Единая Россия» «Культура малой родины», на реализацию которого заложено 2 миллиона рублей. Культурный центр может стать его участником. А в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно будет привести в порядок прилегающую территорию. «Мы поможем, готовьте смету», — сказал губернатор.

Он также добавил, что администрация области заинтересована в создании на базе районных ДК социокультурных центров, где могли бы собираться по интересам люди разных возрастов. Дновский ДК — яркий пример такого учреждения, где проводят свой досуг и дети, и взрослые, а в скором времени начнет свою деятельность и активная молодежь.

«Наша задача — развить такие районные центры, вдохнуть в них жизнь, чтобы они стали местом притяжения для местного населения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В продолжение осмотра директор РКЦ сообщила главе региона, что в подвале здания регулярно скапливается вода, и попросила помощи областной власти и в этом вопросе. Михаил Ведерников ответил, что в течение недели на объект выедет комиссия, чтобы оценить объем и стоимость необходимых работ.

На прощание работники центра вручили губернатору обрядовую куклу Солнцеворот. «Пусть она поможет вам принимать верные решения, чтобы сделать жизнь в Псковской области лучше», — сказала руководитель отдела по традиционной народной культуре Татьяна Иванова. «С вашей помощью», — подчеркнул глава области, принимая подарок.

Двухэтажное здание районного культурного центра на улице Ленина, дом 19 введено в эксплуатацию в 1957 году. В нем имеется зрительный зал на 207 мест, спортивный зал, два зала хореографии. Центр имеет три филиала в деревнях Искра, Гаврово и Морино. Основная деятельность районного культурного центра — это культурно-досуговые мероприятия: концерты, работа клубных формирований, развлекательные программы, информационно-просветительские, патриотические мероприятия. В 2018 году на базе РКЦ состоялось порядка 1,5 тысячи культурно-массовых мероприятий (из них на селе — 217), которые посетили более 70 тысяч человек. На базе районного культурного центра действует 41 клубное формирование, в котором участвует 560 человек от 4 до 80 лет. Имеется 9 творческих коллективов, два из них носят звание «Народный». В центре работают 25 человек, из них 4 — на селе.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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