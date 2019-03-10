Общество

В ИК-4 прошли спортивные мероприятия, приуроченные к Масленице

Широкая масленица — праздник всеобщий и отмечают его повсеместно. В этом году к старинному обычаю решили приобщиться и в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В спортивно-массовом мероприятии, приуроченном к празднованию древнего славянского праздника - Масленице, приняло участие порядка 40 человек.

Все конкурсы были организованы в традиционном стиле, где осужденные проявляли свою силу и ловкость.

Как рассказал заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов: «Подобные мероприятия очень важны для воспитательного процесса осужденных. Сотрудники учреждения прикладывают максимум усилий, для того чтобы вернуть в общество полноценного человека, а не озлобленного на весь мир».