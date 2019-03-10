Общество

На промышленном участке исправительной колонии-6 открыто производство часов

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области освоен новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления. Договор на изготовление продукции между ИК-6 и ИП «Никитин» был заключен в январе 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Новый вид деятельности располагается на участке по изготовлению товаров бытового назначения, где трудоустроены двое осужденных. Первая партия готовой продукции, в количестве 40 штук, отгружена заказчику в текущем месяце.

От взаимовыгодного сотрудничества, по условиям договора, учреждение получит 200000 рублей.

Отметим, заказчик качеством продукции доволен и готов к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, администрацией учреждения рассматривается вопрос по расширению линейки новых видов продукции и при согласовании с предпринимателем возможен их выпуск.