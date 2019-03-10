Общество

Правительство РФ утвердило порядок присвоения имен выдающихся деятелей аэропортам, вокзалам и портам

12 марта правительство РФ утвердило порядок присвоения имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, предложения о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей рассматриваются правительством РФ по представлению Общественной палаты РФ и согласуются со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в 20-дневный срок. Окончательное решение о присвоении принимает президент России.

Имена выдающихся деятелей могут использоваться в названиях географических объектов в просветительских, информационных и туристических целях, а финансирование возникающих в этой связи затрат вправе брать на себя как региональные и муниципальные власти, так и юридические лица, и отдельные граждане.

Практику присвоения имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, утвердил своим Указом от 28 ноября 2018 года президент России Владимир Путин. Целью является увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

С 11 октября по 23 декабря 2018 года в рамках общественной инициативы был проведен конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения крупным аэропортам страны. Организаторами конкурса «Великие имена России» выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Более 6 миллионов россиян приняли участие в конкурсе. В проекте был представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст – имена, которыми гордятся жители отдельных территорий, этносов и религий соседствовали с личностями мирового масштаба.

Результаты голосования были утверждены экспертным советом конкурса, в состав которого вошли заслуженные представитель культурного и научного сообщества. По итогам конкурса определены 46 имен, которые могут быть присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. В список победителей (доступен на сайте проекта великиеимена.рф) вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе: 14 представителей культуры, 9 ученых и инженеров, 7 летчиков и космонавтов, 7 государственных и общественных деятелей, 6 первооткрывателей и исследователей, 3 полководца и военных героя.

По замыслу организаторов, второй этап проекта, который пройдет в 2019-м году, предусматривает проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвящённых выбранному народным голосованием соотечественнику.

«Принятый документ – очередной важный практический шаг в реализации общенародной инициативы по присвоению имен великих соотечественников аэропортам страны. Правительство утвердило процедуру, согласно которой мы оперативно подготовим представление о присвоении имен - победителей конкурса «Великие имена России» и в установленном порядке подадим необходимые документы. Кроме того, мы уже начали обсуждать с общественностью и владельцами аэропортов - участников проекта «Великие имена России» перспективы оформления терминалов и создания мемориальных экспозиций. Они с воодушевлением принимают наши предложения и готовы активно содействовать в их исполнении», - отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.