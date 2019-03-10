Российские ученые разработали препарат для лечения паралича конечностей

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) создали препарат для лечения паралича конечностей, который был вызван травмой спинного мозга, пишут «Известия».
Лекарство основано на человеческих генах VEGF и FGF2, которые поддерживают выживаемость нервных клеток в месте повреждения, препятствуют образованию на этом участке соединительной ткани, мешающей проводимости импульса, а также стимулируют рост кровеносных сосудов и нейрогенез. Кроме того, разработка содержит элементы, которые контролируют работу этих генов.
Тесты на грызунах уже доказали эффективность препарата, его способность «программировать» нервные клетки на усиленный рост и восстановление, избегая стороннего вмешательства на спинной мозг. Теперь ученые занимаются поиском инвесторов для проведения доклинических испытаний.
Подобная травма нередко приводит к потере чувствительности и способности двигать частями тела ниже места поражения спинного мозга. Сегодня помочь мышцам усилить сигнал — при наличии связи между спинным и головным мозгом — могут только нейропротезы и экзоскелет.
Так, в середине сентября прошлого года ректор российского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, академик Сергей Лукьянов рассказал «Известиям» о том, что специалисты вуза работают над реабилитационными комплексами для борьбы с параличом, которые сопряжены с интерфейсом «мозг–компьютер».