Общество

В Пскове инкассатор в среднем зарабатывает 26 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инкассаторов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инкассатор в Пскове в среднем получает 26 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 48 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 39 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 30 000 рублей, Великий Новгород - 26 000 рублей, Смоленск - 26 000 рублей, Ленинградская область - 33 000 рублей в месяц.