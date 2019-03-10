Общество

Митинг-концерт «Крым и Россия едины» состоится в Великих Луках

В Великих Луках состоится цикл мероприятий, посвященных 5-летию воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, в воскресенье, 17 марта, в полдень на площади Рокоссовского пройдет митинг-концерт «Крым и Россия едины».

Кроме того, 18 марта в общеобразовательных учреждениях города Великие Луки запланированы радиолинейки, пятнадцатиминутки, классные часы на тему «Крым - наша история».

18 марта в 13.00 - Музейное занятие, посвященное воссоединению Крыма с Россией (МБОУ СОШ №1, пл. Юбилейная, д. 2.).

18 марта - День информации «Литературное путешествие по Крыму». В программе: выставка, видеопоказ. (Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского, ул. Пионерская, д. 7).

18 марта - Выставка-путешествие «Прекрасный остров, чудесный Крым!» (библиотека-филиал №3, ул. Гражданская, д. 24).

18 марта в 15.30 - Видеопутешествие «Крым – уголок России» (Городская детская библиотека им. А. Гайдара, ул. К. Либкнехта, д. 9/14).

18 марта - Книжно-иллюстративная выставка «Россия и Крым – общая судьба» (Библиотека-филиал №2, ул. Ботвина, д. 13).

Напомним, 5 лет назад состоялся референдум о статусе Крыма, на основании официальных результатов которого и принятой 11 марта Декларации о независимости была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в состав Российской Федерации.