Общество

Прокуратурой выявлены нарушения в организации питания в палкинской школе

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в одном из образовательных учреждений района при организации шестидневной рабочей недели дотации из областного и местного бюджетов для обеспечения питания учащихся поступали лишь на пять дней. В субботу образовательная организация обеспечивала питание несовершеннолетних собственными силами и за счет родительской платы.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, образовательным учреждением в администрацию Псковской области подана заявка для перерасчета субсидии и предоставления денежных средств для обеспечения питания учащихся с учетом шестидневной рабочей недели, размер субсидии пересмотрен, в образовательное учреждение поступили дотации из областного и местного бюджетов с учетом занятий в субботу.