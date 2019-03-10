Общество

Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения в размещении информации управляющей организацией

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.10.1 ст.161 Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на портале http://dom.gosuslugi.ru управляющей организацией ООО «Гарант» предусмотренная законом информация не размещена, что нарушает права жителей многоквартирных домов на свободный доступ к информации.

В этой связи прокурором района в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать управляющую компанию разместить предусмотренную законом информацию в государственной информационной системе.

В ходе рассмотрения искового заявления судом выявленные нарушения закона устранены в полном объеме.