Общество

В Пскове стартовал конкурс «Ученик года-2019»

12 марта в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное открытие традиционного ежегодного конкурса «Ученик года-2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в этом году конкурс проходит 19-й раз. Задания будут посвящены проекту десятилетию детства, Году театра в России и XXXIX Международным Ганзейским дням в городе Пскове. На победу претендует 21 участник из 20-ти школ Пскова. Завершение конкурса и определение победителя состоится 15 марта.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы конкурсантов поприветствовал и пожелал им успехов и побед заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов: «Прежде всего, конкурс - это великолепная возможность для самореализации и самовыражения, он позволит раскрыться вашим талантам. Вместе с тем, вы все уже победители, потому что пришли сюда и не побоялись показать, на что способны. Пусть все задуманное обязательно получится. В добрый путь!».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова пожелала участникам новых идей и творческих успехов.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что данный конкурс - не только проверка знаний и умений учащихся, но и возможность каждому открыть для себя что-то новое, закалить характер. Она пожелала конкурсантам достижения поставленных целей и хороших результатов.

Как сообщили организаторы конкурса, участникам предстоит пройти следующие конкурсные испытания: «Визитная карточка» - это самопредставление на тему «Я в Пскове Ганзейском живу», конкурсы «Эрудит» и «Нужен ли театр современной молодежи?». По итогам всех конкурсов определят пять участников финала, которые примут участие в подготовке и проведении мастер-класса «Лайфхаки для поколения Z».

Напомним, городской конкурс «Ученик года» проводится управлением образования администрации города Пскова с 2000 года. В нем принимают участие ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений города, успевающие на «хорошо» и «отлично», занимающие активную жизненную позицию, представляющие органы ученического самоуправления, участники различных городских, областных и всероссийских конкурсов творческой и интеллектуальной направленности. За все время проведения конкурса «Ученик года» в состязаниях приняло участие более 300 юных псковичей.