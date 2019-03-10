Общество

Арест имущества побудил великолучанина оплатить долг в размере 1,6 млн рублей

Житель Великих Лук оплатил свой долг перед взыскателем только после ареста своего имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

На исполнении в ОСП города Великие Луки находилось производство о взыскании задолженности в пользу взыскателя-физического лица. Предметом исполнения данного производства являлся основной долг по договору купли-продажи части жилого здания.

Суд обязал должника выплатить взыскателю 1 миллион 630 тысяч рублей, однако оплачивать указанную сумму в установленный срок он не стал.

С целью взыскания задолженности судебным приставом был наложен арест на недвижимое имущество должника (часть жилого 3-этажного здания), а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 114 тысяч рублей.

Ввиду принятых мер, должнику пришлось оплатить всю имеющуюся у него задолженность в размере 1 миллиона 630 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест с недвижимого имущества должника снят.