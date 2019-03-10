Общество

Акция «Ослепительная улыбка на всю жизнь» проходит в Великих Луках

Великие Луки принимают активное участие в Международной детской образовательной программе «Ослепительная улыбка на всю жизнь», проводимой известной косметической компанией. Эта программа рассчитана на учеников начальных классов и воспитанников подготовительных групп детских садов, сообщила Псковской Ленте Новостей куратор акции Елена Егорова.

Именно в этом возрасте (6-9 лет) самые высокие показатели по заболеванию кариесом.

Цель программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь»: научить детей правильной технике чистки зубов, рассказать о важности соблюдения гигиены полости рта, объяснить, что такое кариес и как с ним бороться.

Программа проводится в Великих Луках не первый год. В этот раз это уже четвертая акция, теперь в программе принимают участие будущие стоматологи и студенты Великолукского медицинского колледжа. Они и будут посещать школы и проводить лекции для детей.

Стоит отметить, все мальчишки и девчонки получат подарок от компании: зубную щетку и пасту, а также информационную литературу.