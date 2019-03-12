Общество

В Великих Луках открылась выставка «Театр и время»

11 марта в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского в Великих Луках состоялась презентация выставки «Театр и время», посвященной году театра в России и 100-летию Великолукского драматического театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На мероприятии выступил ансамбль скрипачей детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского. С приветственным словом к гостям обратился советник главы города Великие Луки, член Союза писателей России Юрий Ишков , который прочел свое стихотворение «Театр».

О том, чем живет Великолукский драматический театр сегодня, рассказала директор театра, заслуженный работник культуры Валентина Зандер . Своими воспоминаниями об истории театральной жизни Великих Лук поделились почетный гражданин города Борис Ханин и ветеран педагогического труда Людмила Иванова.

Напомним, первое упоминание о театре в городе Великие Луки встречается в очерках Михаила Семевского, которые были опубликованы в 1857 году. Затем в 1893 году в историко-статистическом очерке Александра Пульхерова «Образование и образовательные средства в городе Великие Луки и его уезде» отмечается, что до 1885 года театр в городе был любительским. Городской же профессиональный театр открылся в 1919 году пьесой Максима Горького «На дне».