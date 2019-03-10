Общество

В Великих Луках отметили День работника уголовно-исполнительной системы

В Великих Луках торжественно отметили День работника уголовно-исполнительной системы России. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в ДК ЛК. В нем приняли участие сотрудники ведомства, ветераны УИС, представители администрации города и силовых ведомств, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетные гости поздравили сотрудников с профессиональным праздником, пожелали им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в деятельности и в развитии уголовно-исполнительной системы.

После выступлений официальных лиц состоялась церемония награждения медалями «Ветеранов уголовно-исполнительной системы» и медалями «За отличие в службе». Также состоялось вручение почетных грамот отличившимся сотрудникам. В подарок для сотрудников УИС - концертная часть праздничного мероприятия, подготовленная артистами ДК ЛК.