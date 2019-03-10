Общество

В России ужесточат контроль за продуктами для школ и детсадов

В российском правительстве решили ужесточить контроль за качеством продуктов, поступающих в школы, детсады и больницы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

По поручению вице-премьера Алексея Гордеева этот вопрос должны проработать в Минсельхозе, Роспотребнадзоре и ряде других ведомств.

Такое решение, как пишет издание, стало реакцией на недавнюю вспышку дизентерии в семи столичных детсадах, причиной которой, предположительно, стал творог липецкой фирмы «Чаплыгинмолоко».

Ужесточение может быть связано с введением обязательных лабораторных исследований продуктов для госучреждений. В настоящее время она фактически заменена проверкой документации.

Однако в пищевых компаниях утверждают, что продукты и сегодня проходят необходимые исследования, на что поставщики тратят миллионы рублей в год. Новый же барьер может привести к монополизации рынка крупным бизнесом.

14 января сообщалось, что, вопреки распространившемуся мнению, в новых правилах по организации школьного питания нет запрета для детей приносить в учебные заведения домашнюю еду.