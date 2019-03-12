Общество

Жители Острова обратились к губернатору по поводу бездомных собак

На сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратились жители города Остров с просьбой о стерилизации собак, живущих на улице, однако не проявляющих никакой агрессии.

«Во дворе нашего дома живут уже две собаки, не проявляющие агрессию по отношению к жителям. Сочувствующие бедным животным и волнующиеся за их судьбу систематически кормят их и следят за безопасностью и судьбой», - сообщают в письме жители улицы Полевая в городе Остров.

Жители беспокоятся о судьбе щенков, которые появляются у собак дважды в год. По словам обратившихся, появление щенков является проблемой и способствует образованию большой стаи бездомных животных.

Также жители акцентируют внимание губернатора на том, что им не хотелось бы, чтобы собак постигла участь многих уличных животных, ставших жертвами массовой травли и убийства.

Напомним, стерилизация - основной метод гуманного регулирования численности бездомных животных. Согласно статистике за 7 лет одна собака и ее потомство способны произвести на свет до 67000 щенков, и подавляющее большинство из них окажется на улице или будет убито при рождении.