Общество

Противопожарный рейд прошел в великолукских деревнях

12 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с сотрудником полиции, социальным работником и работником органов опеки осуществлен профилактический рейд по деревням Иваново, Русаново и Крутовраг Великолукского района с целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия, распространены листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования в быту». Проведены инструктажи в области пожарной безопасности с многодетными и неблагополучными семьями.

Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.Также граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории города Новосокольники и Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.