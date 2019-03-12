Общество

В Псковской области отменены ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу

С 4 по 10 марта в Псковской области зарегистрировано 4578 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Заболеваемость по совокупному населению ниже порогового уровня на 40,9%, в том числе в возрастных группах: «0-2 года» на 37,6%, «3-6 лет» на 36,3%, «7-14 лет» на 52,2%, «15 лет и старше» на 36,7%. В целом по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 23,4%.

В самом Пскове за неделю зарегистрировано 1915 случаев заболеваний ОРВИ и гриппа, на уровне эпидемического порога это снижение заболеваемости за неделю на 28,4%.

«На данный момент нет ни закрытых школ, ни детских дошкольных учреждений. Ни в одной из анализируемых групп никаких превышений по заболеваемости нет. Как минимум, уже три недели снижается заболеваемость», - сообщил Псковской Ленте Новостей главный государственный врач по Псковской области Александр Нестерук.

В связи со снижением заболеваемости по Псковской области отменены ограничительные мероприятия в медицинских организациях области, аптечных, образовательных учреждениях, объектах торговли, общественного питания и других учреждениях с массовым посещением с 12 марта.

Карантин действовал на территории региона с 4 февраля. На тот момент в Пскове эпидпорог был превышен на почти на 40%, при этом рост числа заболевших наблюдался во всех возрастных группах. В связи с этим ограничили допуск посетителей в больницах и проведение массовых мероприятий на территории области.