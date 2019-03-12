Общество

Псковстат сообщает о сплошном федеральном статистическом наблюдении за НКО

В 2019 году органами государственной статистики проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации» по итогам за 2018 год. Данное наблюдение проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет, сообщает Псковстат.

Участие всех некоммерческих организаций в данном статистическом наблюдении является обязательным.

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и оказание услуг, отчитываются на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме.

При отсутствии показателей по форме необходимо предоставить подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями показателей (нулевой отчет).

Кроме того, социально ориентированные некоммерческие организации представляют отчет по форме №1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». Данное наблюдение является выборочным.

Срок представления отчетов по формам № 1-НКО и 1-СОНКО за 2018 год - не позднее 1 апреля 2019 года.

Более подробная информация о проводимых наблюдениях размещена на сайте Псковстата.