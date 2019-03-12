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Общество

Великий пост внес коррективы в меню кремлевских столовых

13.03.2019 11:57|ПсковКомментариев: 0

Объекты общепита, подведомственные Управлению делами президента РФ, с началом Великого поста скорректировали меню, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель УДП Елена Крылова.

«В пост мы предлагаем более 80 разных блюд, в том числе, 15 постных супов стоимостью до 100 рублей, 12 салатов, около 15 овощных и с добавлением круп гарниров от 35 до 95 рублей, а также 40 видов вторых блюд и закусок от 40 до 130 рублей», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на завтрак предлагается несколько видов постной каши стоимостью от 25 до 40 рублей.

Комбинаты питания УДП обслуживают администрацию главы государства, обе палаты российского парламента, правительство и другие госучреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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