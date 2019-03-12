Общество

Сергей Мартынов возглавил псковский филиал Tele2

Tele2 объявляет о назначении Сергея Мартынова директором филиала Tele2 в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в сферу ответственности Сергея Мартынова будет входить управление бизнесом мобильного оператора в Псковской области, формирование стратегии коммерческого и технического развития компании в регионе. Главной задачей нового руководителя станет усиление рыночных позиций Tele2, развитие сети дистрибуции, реализация мер по увеличению абонентской базы.

Сергей Мартынов родился в Суздале в 1970 году. Окончил Владимирский государственный университет по специальности «Инженер-радиотехник», а также Владимирский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Кроме того, Сергей получил дополнительное высшее образование по специальности «Менеджмент» в Международном институте менеджмента «ЛИНК».

Карьеру в телеком-отрасли начал в 2001 году во владимирском филиале компании «Вымпелком» на позиции старшего инженера. Позже занял должность начальника отдела развития и оптимизации, а с 2007 году – технического директора филиала. В 2012 – 2016 гг. выполнял обязанности директора объединенного филиала компании – руководил операционными процессами во Владимирской и Рязанской областях. С 2017 по 2019 г. работал директором кировского филиала «Почты России».

Как отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин, Сергей Мартынов имеет богатый опыт работы в телекоммуникационной сфере. «Он прекрасно разбирается в технической специфике развития инфраструктуры мобильной связи, умеет выстраивать бизнес-процессы в условиях высококонкурентного рынка. Рад приветствовать Сергея в команде Tele2. Уверен, что его управленческий опыт и знания в телекоммуникационной сфере помогут усилить позиции компании в Псковской области», - заключил Сергей Тимошин.