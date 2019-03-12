Общество

800-летие со дня рождения Александра Невского отпразднуют в Псковской области

10 регионов будут принимать участие в праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, в том числе Псковская область. Об этом сообщил в ходе рабочего совещания по подготовке 800-летия со дня рождения Александра Невского губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона отметил, что планируется создать музей памяти Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района. «Силами региона нам это не потянуть», - заявил губернатор.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова напомнила, что в 2014 году президент поручил подготовить и провести мероприятия в честь данной даты.

В 2016 году был создан областной план, который предполагает проведение более 100 мероприятий к праздничной дате.

Михаил Ведерников отметил, что в связи с будущим строительством музея в Самолве, в бюджете Гдовского района необходимо предусмотреть расходы на ремонт дороги, создание комфортной инфраструктуры.

Напомним, считается, что Ледовое побоище на Чудском озере произошло недалеко от деревни Кобылье Городище Гдовского района. Там установлен памятник в честь 750-летия со дня знаменитой битвы. В гдовской деревне Самолва работает небольшой музей «Ледовое побоище. История сражения».