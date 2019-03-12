Общество

Наталья Плявинская ищет сотрудников в управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове объявила о готовности рассмотреть кандидатуры на вакансии в свое управление.

Она заявила, что команда по работе с молодежью и общественными проектами еще не до конца сформирована, и она готова рассмотреть соискателей на различные должности. По ее видению, это должны быть активные, неравнодушные и порядочные люди.

Также Наталья Плявинская сказала о том, что было бы очень хорошо, если бы среди соискателей была заинтересованная молодежь.