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Общество

Наталья Плявинская сообщила о переносе форума НКО на апрель

13.03.2019 13:13|ПсковКомментариев: 0

Дата проведения форума НКО опять переносится, теперь на апрель, об этом заявила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Дата форума до сих пор остается интригой, потому что мы стараемся провести его таким, каким видят его общественники», - сообщила Наталья Плявинская.

С ее слов, форум НКО снова перенесли из-за того, что в этом году сдвинулась программа президентских грантов, и до 15 марта все общественники заняты написанием проектов для их получения. Поэтому администрация вошла в их положение и не беспокоит до завершения работы.

«Мы переносим проведение форума на апрель, дату сообщим позже - в начале апреля», - сказала Наталья Плявинская в эфире программы.

По ее мнению, в проведении форума, прежде всего, должны быть заинтересованы сами общественники, проводить его должна не администрация. Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области сообщила, что они готовы взять на себя финансирование и организационные вопросы, но им необходимо вовлечь как можно больше общественников для того, чтобы форум получился таким, как хотят они.

Источник: Псковская Лента Новостей
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