Общество

Будущие волонтеры Молодой Ганзы прошли тренинг на командообразование

12 марта Псковский городской молодежный центр провел очередное занятие для учащихся школы волонтера Молодой Ганзы. Занятие провела замдиректора ПГМЦ Олеся Назарой. Она организовала для ребят тренинг на командообразование. Всего занятие посетило 57 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

Главная идея в том, чтобы научить волонтеров действовать как одна команда. Это залог успешного проведения любого молодежного мероприятия.

В следующий вторник учащимся школы волонтера Молодой Ганзы предстоит написать финальный тест, по итогам которого те, кто успешно пройдет испытание, получат сертификаты.

Напомним, Школа готовит волонтеров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.

Молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года. Поток 2019 года также будет включен в общую командную работу над Молодой Ганзой.