Общество

В Великолукском медколледже завершился этап олимпиады по «Сестринскому делу»

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» завершился начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете Псковской области по здравоохранению.

Победителями признаны: Заира Магомедкамилова, получившая 24,0 балла по итогам состязаний, Виктория Зарайская - 22,2 балла и Мария Пугачева 18,8 балла.

Профессиональное жюри олимпиады и администрация Великолукского медицинского колледжа отметили высокий уровень подготовки участников, что становится традиционным в совместной учебной работе студентов и педагогов колледжа.