Общество

«Горячие линии» по переходу на «цифру» и штабы волонтеров появятся в каждом районе Псковской области

География проведения акции «Цифровое телевидение в каждый дом» будет расширена. Такое решение принято на очередном совещании по вопросам перехода региона с аналогового на цифровое эфирное вещание. В мероприятии, которое прошло в администрации Псковской области под председательством вице-губернатора Николая Цветкова, приняли участие руководство органов исполнительной власти, представители организаций связи и торговых сетей, в режиме видеоконференцсвязи - главы районов, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Информационные кампании для населения дополнительно будут организованы и проведены в Пскове, Печорах, Стругах Красных, Бежаницах, Невеле и Усвятах. В рамках мероприятия населению не только расскажут о переходе на «цифру», продемонстрируют работу приставок для цифрового ТВ, но и состоится розыгрыш специализированного оборудования.

Особое внимание на совещании уделили вопросам организации работы на уровне муниципалитетов. В частности, принято решение, что к телефону федеральной «горячей линии» (8-800-220-20-02) в каждом районе будет добавлен свой, который в первую очередь будет нацелен на работу с жителями муниципального образования.

Участники совещания обсудили и необходимость активизации деятельности волонтеров. В настоящее время на базе проектного офиса «Команды 2018» обучение прошли более 80 студентов псковских высших и средних учебных заведений, которые подготовлены к разъяснительной и практической работе по подключению цифрового эфирного телевидения. На совещании принято решение, что молодежные волонтерские службы появятся в каждом районе. Ряды добровольцев на местах пополнят активисты молодежных общественных объединений, для которых будет организовано дистанционное обучение. Это позволит оказывать более адресную и оперативную помощь населению в настройке нового оборудования.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. В настоящее время на территории региона реализуется «дорожная карта», которая позволит обеспечить безболезненный переход на новое качество вещания.