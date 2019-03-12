Общество

В Псковской области стартует региональный конкурс проектов ТОС

В апреле на территории Псковской области стартует региональный конкурс проектов местных инициатив, организатором которого выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, в конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления (ТОС), расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

На реализацию проектов — победителей конкурса проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета.

Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт проекта, иные документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 25 марта до 25 апреля. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 1 мая.

Победителей конкурса проектов определяет конкурсная комиссия не позднее 15 июня текущего года.

Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: тел. 299–800, 299–801, 299–799 отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.