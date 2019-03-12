Общество

В рамках празднования Масленицы в Пскове ансамбль «Хороша душа» из Санкт-Петербурга дал пять концертов

В рамках празднования Масленицы в Пскове хореографический коллектив «Хороша душа» из Санкт-Петербурга дал пять концертов, организованных псковским городским молодежным центром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Петербуржцы выступили в псковском филиале академии ФСИН России, Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, полку транспортной авиации,76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии и на площадке у Дома офицеров.

Ребята также провели танцевальные мастер-классы для военнослужащих и курсантов.